Команда Навального разоблачила Иванова еще в 2022 году, а арестовали его только сейчас. Почему? И как быть с остальными расследованиями?

С момента задержания бывшего заместителя обороны Тимура Иванова прошло всего две недели, а об этом громком дело почему-то все начинают забывать, что довольно странно, особенно учитывая то рвение с которым даже провластные СМИ принялись освещать эту тему.
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