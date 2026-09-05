Роман в «Останкино», миллионные подряды и уход с Первого канала: судьба Тимура Кизякова

Около тридцати лет воскресное утро у миллионов зрителей ассоциировалось с уютным чаепитием: интеллигентный ведущий приходил в гости к знаменитым семьям, и казалось, в этой студийной атмосфере нет места никаким потрясениям.
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