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Роман в «Останкино», миллионные подряды и уход с Первого канала: судьба Тимура Кизякова

Роман в «Останкино», миллионные подряды и уход с Первого канала: судьба Тимура Кизякова

Около тридцати лет воскресное утро у миллионов зрителей ассоциировалось с уютным чаепитием: интеллигентный ведущий приходил в гости к знаменитым семьям, и казалось, в этой студийной атмосфере нет места никаким потрясениям.

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