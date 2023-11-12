Что происходит с рынком облигаций США и почему это важно?

Последние два года были катастрофическими для инвесторов в облигации США. Стоимость этих ценных бумаг, играющих роль защитных инструментов, стабильно росла более десятка лет, из-за падения их доходности в период длительной мягкой монетарной политики ФРС.
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