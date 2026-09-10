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Вечерний Новосибирск

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Этот поезд в огне: более 100 спасателей заметили на станции метро «Спортивная»

Этот поезд в огне: более 100 спасателей заметили на станции метро «Спортивная»

При резком торможении из-за аварии в четвёртом вагоне началось задымление, огонь распространился на площади 60 квадратных метров.

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