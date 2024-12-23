О надёжности БМП-3: когда официальные цифры реальности не соответствовали В далёком 1991 году в газете «Красная Звезда» была опубликована заметка, подробно рассказывающая об успехах советской военной промышленности по части совершенствования новейшей на тот момент БМП-3.