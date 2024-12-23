О надёжности БМП-3: когда официальные цифры реальности не соответствовали

Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Кадры решают всё. С этого надо начинать или возобновлять утерянное.
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13 час.
Геннадий Бережнов
Для кого сие писано?
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12 час.

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