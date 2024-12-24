Нелегальный мигрант заживо сжег женщину в поезде метро

Мужчине предъявлено обвинение в поджоге женщины со смертельным исходом в вагоне нью-йоркского метро. Подозреваемый, опознанный как выходец из Гватемалы Себастьян Сапета, обвиняется в убийстве и поджоге после того, как увидел, как погибла подожженная жертва, сообщила полиция.