Нелегальный мигрант заживо сжег женщину в поезде метро

Мужчине предъявлено обвинение в поджоге женщины со смертельным исходом в вагоне нью-йоркского метро. Подозреваемый, опознанный как выходец из Гватемалы Себастьян Сапета, обвиняется в убийстве и поджоге после того, как увидел, как погибла подожженная жертва, сообщила полиция.
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