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Культуромания

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Арт-кластер «Таврида» стал организатором церемонии открытия Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Арт-кластер «Таврида» стал организатором церемонии открытия Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошла церемония открытия Международного фестиваля молодежи, которую посетило 11 тысяч человек.

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