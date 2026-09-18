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Газета.ру

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Экипаж подбитого российского танка полтора месяца стрелял по целям ВСУ

Экипаж подбитого российского танка полтора месяца стрелял по целям ВСУ

Российские танкисты на протяжении полутора месяцев продолжали стрелять из уцелевшего орудия после того, как боевая машина подверглась ударам противника и была обездвижена.

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