Явка на выборах за два дня в Астраханской области составила более 46 процентов

По данным на 20:00 19 сентября на избирательные участки пришли 323 861 астраханцев. Явка к концу второго дня составила 46,18%.
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