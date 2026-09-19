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Пункт-А

71 подписчик

Явка на выборах за два дня в Астраханской области составила более 46 процентов

Явка на выборах за два дня в Астраханской области составила более 46 процентов

По данным на 20:00 19 сентября на избирательные участки пришли 323 861 астраханцев. Явка к концу второго дня составила 46,18%.

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