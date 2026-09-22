В Кремле ничего неизвестно о попытках партии «Альтернатива для Германии» наладить контакты с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лантратова сообщи...
- ГБ Запад признает пр...
- ГБ Подлодка РФ повер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым