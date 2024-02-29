Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

Президент Владимир Путин 29 февраля выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем глава государства традиционно даст оценку положению дел в стране, а также определит главные направления внутренней и внешней политики России.
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