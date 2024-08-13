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«Величайшее интервью в истории»: что Трамп сказал Маску о Байдене, России, Украине и СВО

«Величайшее интервью в истории»: что Трамп сказал Маску о Байдене, России, Украине и СВО

Дональд ТрампСегодня 4,1K прочитали Бывший глава Белого дома Дональд Трамп дал интервью американскому бизнесмену Илону Маску, они общались в прямом эфире в рамках функции Spaces в социальной сети X.

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