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Несуществующая рождаемость: стоит ли доверять статистике?

Аферисты стали массово присваивать выплаты, предназначающиеся детям. Об этом сообщают «Известия». Как отмечается, правоохранительные органы знают о данной проблеме и регулярно находят группировки, поставившие незаконное получение свидетельств о рождении на поток.

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