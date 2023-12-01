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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трэй Янг набрал 45 очков и 14 передач в победной игре с «Сан-Антонио»

Трэй Янг набрал 45 очков и 14 передач в победной игре с «Сан-Антонио»

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг помог команде добиться победы в матче с «Сан-Антонио» (137:135). Янг набрал 45 очков (15 из 29 с игры, 13 из 16 с линии), 4 подбора, 14 передач и 2 перехвата за 40 минут.

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