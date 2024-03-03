Глава Пентагона Остин: в случае поражения Украины начнется война НАТО с Россией

В последнее время на Западе все громче звучат призывы к прямому вмешательству в конфликт на Украине, включая не только отправку войск и поставки тяжелых вооружений, но и предполагаемую отправку на территорию Украины натовского военного контингента.
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