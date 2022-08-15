10 самых красивых имен для девочек из известных мировых сказок

Если вы как раз выбираете имя для малышки, можно вдохновиться героинями лучших сказок мира. фото: Legion MediaЕсли мамам и папам хочется дать своей будущей дочери оригинальное и красивое имя, идеи можно поискать в фольклоре или литературных сказках.