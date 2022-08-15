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10 самых красивых имен для девочек из известных мировых сказок

10 самых красивых имен для девочек из известных мировых сказок

Если вы как раз выбираете имя для малышки, можно вдохновиться героинями лучших сказок мира. фото: Legion MediaЕсли мамам и папам хочется дать своей будущей дочери оригинальное и красивое имя, идеи можно поискать в фольклоре или литературных сказках.

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