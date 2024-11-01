Впервые с начала СВО: Лавров в декабре посетит страну ЕС

Впервые с начала специальной военной операции министр иностранных дел России посетит страну ЕС.В декабре этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить Мальту, где состоится Совет министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).