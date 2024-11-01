Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 691 подписчик

Впервые с начала СВО: Лавров в декабре посетит страну ЕС

Впервые с начала СВО: Лавров в декабре посетит страну ЕС

Впервые с начала специальной военной операции министр иностранных дел России посетит страну ЕС.В декабре этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить Мальту, где состоится Совет министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх