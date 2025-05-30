Президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения с Джибути о взаимной правовой помощи. Это соглашение направлено на укрепление правовых основ сотрудничества между двумя странами в различных областях.
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