Дело возбудили после удара дрона ВСУ по авто в Курской области

Уголовное дело по статье о теракте возбудили после атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Курской области, в результате чего пострадала мирная жительница, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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