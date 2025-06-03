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Дело возбудили после удара дрона ВСУ по авто в Курской области

Дело возбудили после удара дрона ВСУ по авто в Курской области

Уголовное дело по статье о теракте возбудили после атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Курской области, в результате чего пострадала мирная жительница, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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