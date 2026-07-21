Не только от болезни, но и от старения: врач объяснила пользу вакцинации для пожилых людей

Вакцинация против пневмококка и гриппа не только снижает риск инфекционных заболеваний у пожилых людей, но и способствует продлению жизни, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член‑корреспондент РАН Ольга Ткачева.