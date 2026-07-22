Непримиримый эйджизм: почему молодежь видит врагов в тех, кому за 40

И как в XXI веке примирить поколения. Исследователи межпоколенческих конфликтов свидетельствуют: молодые люди всё чаще используют возрастные оскорбления по отношению ктем, кто старше, обзывая тех, кому немногим за сорок - дедами, бабками, старичками и старушенциями, утверждают «Аргументы и факты».
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