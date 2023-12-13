Экс-председателя КРТИ и бывшего главу МССС задержали после допросов в Петербурге

12 декабря после утренних допросов были задержаны бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин и экс-генеральный директор «Метростроя Северной столицы» Владимир Шмидт.
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