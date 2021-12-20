Коты могут запоминать до 120 команд. Но они не хотят

… Милая моя, единственная, нежная, сладкая, добрая, знойная, стройная, хорошая,желанная, любимая, родная, неповторимая, непревзойденная! Деточка, веточка,ласточка, рыбонька, воробушек, кисонька, лапушка, птенчик мой, горлица, голубушка,лебедушка, сударушка! Зоренька, звездочка, козочка, солнышко, золотце, цветочек,звоночек, ручеечек, тростиночка, росинка, пушинка, кровинка, прелесть, отрада,зазнобa, услада, идеал, краса моя, умница, куколка, малышка, картинка, сокровище,мечта моя, песня, судьба, радость, надежда, госпожа, царевна, богиня!.