Байден и Трамп применяют тяжелую артиллерию перед выборами в США REUTERS/Brendan McDermid and Elizabeth FrantzСегодня 139 прочитали Демонстративное единство так называемых союзников – это не больше, чем ширма.
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