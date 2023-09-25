Ядерный арсенал Пакистана сегодня

Пакистан продолжает развивать свой ядерный потенциал за счет увеличения количества боеголовок, систем доставки, а также растет и промышленная база по производству расщепляющихся материалов.
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