Военное обозрение

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Ядерный арсенал Пакистана сегодня

Ядерный арсенал Пакистана сегодня

Пакистан продолжает развивать свой ядерный потенциал за счет увеличения количества боеголовок, систем доставки, а также растет и промышленная база по производству расщепляющихся материалов.

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