Российский ФБР получил письмо от несправедливо осужденной за киберпреступление американки

Осужденная жила обычной жизнью в Техасе, работала медсестрой, воспитывала 14-летнюю дочь. Ее жизнь изменилась после того, как в 2016 году она, ее брат и мама получили пожизненный приговор за преступление, которое было совершено главой семьи.