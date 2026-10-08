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Ростех

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ОДК представит на фестивале «Наука 0+» двигатель для лунных космических ракет

ОДК представит на фестивале «Наука 0+» двигатель для лунных космических ракет

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представит полноразмерный макет ракетного двигателя НК-33, который предназначался для сверхтяжелых ракет в рамках лунной пилотируемой программы.

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