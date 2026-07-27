Суд вынес приговор по делу об убийстве аниматоров на Кубани

Суд вынес приговор в отношении трех человек, которые проходили по делу об убийстве сотрудников ивент-агентства Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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