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Аргументы и Факты

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Суд вынес приговор по делу об убийстве аниматоров на Кубани

Суд вынес приговор по делу об убийстве аниматоров на Кубани

Суд вынес приговор в отношении трех человек, которые проходили по делу об убийстве сотрудников ивент-агентства Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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