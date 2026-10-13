💳 В Евпатории мужчина украл с карты соседки 185 тысяч рублей, пока она была в больнице 58-летняя местная жительница находилась на стационарном лечении и передала свою банковскую карту 46-летнему соседу.
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