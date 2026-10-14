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Взрыв произошел на заводе Intel в Израиле

Взрыв произошел на заводе Intel в Израиле

Bernat Armangue/AP/TASS На заводе американской корпорации Intel в израильском городе Кирьят-Гате произошел взрыв, в результате которого пострадали три работника предприятия.

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