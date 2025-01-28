РЖД отказались от идеи запуска на вокзалах роботов-носильщиков, но могут вернуться к ней в будущем.В сентябре 2023 года появилась информация о том, что РЖД рассматривает возможность использования роботов-носильщиков на вокзалах.
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