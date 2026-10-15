Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram о сработавшей днём 15 октября системе оповещения, а в 14:30 по московскому времени тревога была отменена.
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