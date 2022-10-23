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Никола Йокич сравнялся с Уилтом Чемберленом по количеству трипл-даблов и поднялся на 6-е место в истории НБА

Никола Йокич сравнялся с Уилтом Чемберленом по количеству трипл-даблов и поднялся на 6-е место в истории НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил 78-й трипл-дабл в карьере, набрав 19 очков, сделав 16 подборов и 13 передач в победном матче против «Оклахомы» (122:117).

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