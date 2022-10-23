Никола Йокич сравнялся с Уилтом Чемберленом по количеству трипл-даблов и поднялся на 6-е место в истории НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил 78-й трипл-дабл в карьере, набрав 19 очков, сделав 16 подборов и 13 передач в победном матче против «Оклахомы» (122:117).
Популярные статьи
- Владимир Минеев на следующей неделе отправится на Украину: «Мы воюем с нацизмом и нацистами. Нужно противостоять этой нечисти»
- Где смотреть Эльче – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 19 октября
- Джеймс Харден набрал 35 очков в первом матче сезона против «Бостона»
Свежие комментарии