Заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер резко раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за призывы увеличить помощь Украине.
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