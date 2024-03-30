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Царьград

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Власти Кемерова объяснили причины переноса ремонта привокзальной площади

Власти Кемерова объяснили причины переноса ремонта привокзальной площади

Неприглядное состояние общественного пространства в очередной раз возмутило горожан.Жители Кемерова в очередной раз поинтересовались у городских властей причинами переноса реконструкции привокзальной площади, которая давно находится в плачевном состоянии.

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