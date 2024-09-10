Поклонница Pussy Riot отработала заказ мигрантского лобби

ИЛ

Игорь Ломов

Идиотина эта Сажнева! Любому нормальному человеку понятно, что к нам едет реальное быдло. Там, у себя дома, остаются нормальные, образованные люди, для которых всегда найдется работа с достойной оплатой и им не надо ехать в другую страну, где придется жить в подвале целым аулом, работать бесправным рабом или идти в криминал с перспективой отсидки! Быдло живет по скотским жизненным понятиям, в прямом смысле; жрать, срать и размножаться. Вот и все их жизненные потребности, а при предательстве национальных интересов правящей верхушки принимающего государства, этим обезьянам здесь просто "кайф".