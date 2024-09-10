Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Поклонница Pussy Riot отработала заказ мигрантского лобби

Поклонница Pussy Riot отработала заказ мигрантского лобби

Об этом мало кто думает, но семьи – это то, через что тех же гастарбайтеров можно хоть как-то контролировать.

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Комментарии
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татьяна ларина
согласна с Владислав Владислав на 1000%!!!
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20 час.
ИЛ
Игорь Ломов
Идиотина эта Сажнева! Любому нормальному человеку понятно, что к нам едет реальное быдло. Там, у себя дома, остаются нормальные, образованные люди, для которых всегда найдется работа с достойной оплатой и им не надо ехать в другую страну, где придется жить в подвале целым аулом, работать бесправным рабом или идти в криминал с перспективой отсидки! Быдло живет по скотским жизненным понятиям, в прямом смысле; жрать, срать и размножаться. Вот и все их жизненные потребности, а при предательстве национальных интересов правящей верхушки принимающего государства, этим обезьянам здесь просто &quot;кайф&quot;.
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13 час.
Валера Морозов
Как- то страшно за Россию… до какой же степени все прогнило!
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4 час.

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