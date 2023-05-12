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Общественники предложили отправить в отставку Марину Попову

Общественники предложили отправить в отставку Марину Попову

Читинская общественница Марина Савватеева в ходе жилищного форума 12 мая представила предложения по прекращению уничтожения деревьев в городе, одним из предложений стала отставка председателя комитета городского хозяйства Читы Марины Поповой.

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