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Театр Камала посвятил гастроли в Москве памяти Юрия Соломина

Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала посвятил свои гастроли в Москве, проходящие на сцене Малого театра, памяти его худрука Юрия Соломина, скончавшегося в январе этого года.

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