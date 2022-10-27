Военное обозрение

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Когда эжектор пороховых газов на пушке может отравить экипаж танка

Когда эжектор пороховых газов на пушке может отравить экипаж танка

Источник: newvz.ru Есть у нас такая поговорка: «Одно лечит, а другое калечит». Под этими словами обычно подразумеваются лекарства или в редких случаях врачи.

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