Рассыпающийся мир

ОЛЕГ ЛАВРОВ (ГОСУДАРСТВЕННИК) Доброе утро, Империя. Первым реальным нападением на экстерриториальную собственность другого государства за многие десятилетия стала атака на иранское консульство в Дамаске - а последним таким нападением была атака на китайское посольство в Белграде в 1999 году, во время бомбежек Сербии.