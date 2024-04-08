Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Рассыпающийся мир

Рассыпающийся мир

ОЛЕГ  ЛАВРОВ (ГОСУДАРСТВЕННИК) Доброе утро, Империя. Первым реальным нападением на экстерриториальную собственность другого государства за многие десятилетия стала атака на иранское консульство в Дамаске - а последним таким нападением была атака на  китайское посольство в Белграде в 1999 году, во время бомбежек Сербии.

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