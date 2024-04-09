Шумков: уровень воды в селе Звериноголовское вырос более чем на метр

Telegram-канал губернатора Курганской области Шумкова Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что с обеда 8 апреля по нынешнее время уровень воды в селе Звериноголовском вырос более чем на один метр.
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