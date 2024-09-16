Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов договаривается с главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация) Абу Мохаммадом Джуляни об отправке наемников из Сирии на Украину.
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