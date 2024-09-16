Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 941 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Отправленный в от...
  • Nikolay Stepanov
    Вот это точно!Отправленный в от...
  • Vova Гарин
    Нахер переговоры,полное уничтожение хохло-мразей,одну попытку просрали.Figaro: неудачи К...

Буданова уличили в контактах с главарем террористов в Сирии

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов договаривается с главарем террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация) Абу Мохаммадом Джуляни об отправке наемников из Сирии на Украину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх