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Захарова констатировала смерть свободы вероисповедания на Украине

Захарова констатировала смерть свободы вероисповедания на Украине

Свобода вероисповедания на Украине умирает по вине «бандитов на Банковой». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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