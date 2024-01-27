Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Свежие комментарии

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    Я тоже северянин. Отработал 47 лет по специальности "бурение нефтяных и газовых скважин". Насчет рабочих сейчас ничег...Отечественную про...
  • Сергей Египко
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    Как я уже писал, отработал на северах 26 лет.Там тоже все непросто. В бригаду слесарей за год приходит 5-6 человек мо...Отечественную про...

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Отечественную промышленность морят голодом свои же чиновники

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Комментарии
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Anodtat
Как я уже писал, отработал на северах 26 лет.Там тоже все непросто. В бригаду слесарей за год приходит 5-6 человек молодежи. Из них в итоге слесарем остаётся один. Остальные разбегаются.Да работа тяжёлая, связана с нефтянкой, но з/п молодых не устраивает.И начинается.У меня 3й разряд, у тебя 7й,ты должен работать, а я только смотреть.
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8 час.
Сергей Египко
Правильная статья. Куча новых стандартов и требований, при этом полное отсутствие материальной базы. Вместо дерьмовых идей, типа &quot;демонстрационного экзамена&quot; не обеспеченного финансированием, лучше бы вернулись к советской системе образования, при этом проблема только одна, нужно влить большие деньги на полное обновление материальной базы, без этого, хоть голову расшиби, ничего не будет.
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5 час.
Николай Кочергин
Я тоже северянин. Отработал 47 лет по специальности &quot;бурение нефтяных и газовых скважин&quot;. Насчет рабочих сейчас ничего сказать не смогу: это дело буровых мастеров (но, думаю та же ситуация, что и вас). Сейчас, в основном, сталкиваюсь только с  инженерно-руководящим составом. Что могу сказать. Технический и технологический уронь инженера стал очень низким: не могут сделать даже самые простые технологические расчеты, касающиеся ведения работ на каждом этапе процесса производимого по скважине. Технической литературы не читают. Общая грамотность - тоже очень низкая. Пишут такими грамматическими ошибками, что становиться страшно - и это люди с высшим образованием. Весь их рабочий день занят тем, что заполняют отчеты и таблицы; документы часто никому не нужные и не влияющие на технологический процесс строительства скважины. Их заваливают этой ненужной бумаготерией. И, данных &quot;документов&quot;, становится все больше и больше. Многие за вахту часто даже не ходят на объект (буровую установку). Весь их рабочий процесс состоит из сидения за компьютером: проснулся, сел комп. Сейчас, вроде бы начался процесс бурения разведочных и поисковых скважин: нужны новые месторождения. Это не &quot;колодцы&quot; для бурения мелких скважин для добычи нефти и газа. Здесь своя специфика и технология работ. Специалистов мало. Старые или ушли на покой или отодвинуты в сторону из-за возраста. Остались лишь те, кто работает ногами и отдает под козырек. Страшно.....
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5 час.

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