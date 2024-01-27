Отечественную промышленность морят голодом свои же чиновники

Николай Кочергин

Я тоже северянин. Отработал 47 лет по специальности "бурение нефтяных и газовых скважин". Насчет рабочих сейчас ничего сказать не смогу: это дело буровых мастеров (но, думаю та же ситуация, что и вас). Сейчас, в основном, сталкиваюсь только с инженерно-руководящим составом. Что могу сказать. Технический и технологический уронь инженера стал очень низким: не могут сделать даже самые простые технологические расчеты, касающиеся ведения работ на каждом этапе процесса производимого по скважине. Технической литературы не читают. Общая грамотность - тоже очень низкая. Пишут такими грамматическими ошибками, что становиться страшно - и это люди с высшим образованием. Весь их рабочий день занят тем, что заполняют отчеты и таблицы; документы часто никому не нужные и не влияющие на технологический процесс строительства скважины. Их заваливают этой ненужной бумаготерией. И, данных "документов", становится все больше и больше. Многие за вахту часто даже не ходят на объект (буровую установку). Весь их рабочий процесс состоит из сидения за компьютером: проснулся, сел комп. Сейчас, вроде бы начался процесс бурения разведочных и поисковых скважин: нужны новые месторождения. Это не "колодцы" для бурения мелких скважин для добычи нефти и газа. Здесь своя специфика и технология работ. Специалистов мало. Старые или ушли на покой или отодвинуты в сторону из-за возраста. Остались лишь те, кто работает ногами и отдает под козырек. Страшно.....