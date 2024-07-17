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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Пикантный салат с кукурузой, яйцами и помидорами

Салат получается вкусным, сочным и пикантным. Для приготовления Пикантного салата с кукурузой, яйцами и помидорами, нам потребуются следующие ингредиенты: Помидоры — 2 штуки Яйца — 4 штуки Сыр твердый — 100 грамм Кукуруза консервированная — 100 грамм Чеснок — 1 зубчик Соль — по вкусу Майонез — 1 столовая ложка Время, потраченное на приготовление Пикантного […].

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