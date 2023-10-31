День всех святых и памяти святого Иоанна Рыльского 1 ноября: традиции, запреты и приметы Елена Галицкая1 ноября — день, когда православная церковь отмечает память святого Иоанна Рыльского, а народ празднует День всех святых.
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