Удивительно: либеральная интеллигенция не боится объединения мальчишек и девчон...

Удивительно: либеральная интеллигенция не боится объединения мальчишек и девчонок, школьников и студентов, выходящих на протесты, громить полицию, выступая за так называемую демократию, мало понимая, что происходит, да ещё и рискуя испортить себе всю дальнейшую жизнь.