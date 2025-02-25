ЦЕРН создаёт сверхпроводящий магнит, который может сделать адронную терапию доступнее

В лабораториях Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) ведётся разработка нового прототипа сверхпроводящего магнита, получившего ласковое прозвище «Фузилли» из-за необычной формы, напоминающей итальянский макаронный продукт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии