Как сделать батарейку из монет. Простой способ

Для того чтобы собрать батарейку, нам понадобится: Десять медных монет (можно больше)Алюминиевая пищевая фольгаКартонСкотчНожницыУксусСольДва отрезка проводаСветодиод для проверки батареи Монеты для нашего эксперимента должны быть медными или, как минимум, должны содержать большой процент меди.
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