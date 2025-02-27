Как сделать батарейку из монет. Простой способ

Для того чтобы собрать батарейку, нам понадобится: Десять медных монет (можно больше)Алюминиевая пищевая фольгаКартонСкотчНожницыУксусСольДва отрезка проводаСветодиод для проверки батареи Монеты для нашего эксперимента должны быть медными или, как минимум, должны содержать большой процент меди.