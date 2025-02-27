Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Елена Хараничева
    Ну, подключите его к пауэр-банку, если не успели зарядить. И вообще, носите его с собой, чтобы не было такого.Стыдно в 45 не зн...
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Как сделать батарейку из монет. Простой способ

Как сделать батарейку из монет. Простой способ

Для того чтобы собрать батарейку, нам понадобится: Десять медных монет (можно больше)Алюминиевая пищевая фольгаКартонСкотчНожницыУксусСольДва отрезка проводаСветодиод для проверки батареи Монеты для нашего эксперимента должны быть медными или, как минимум, должны содержать большой процент меди.

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