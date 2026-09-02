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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Робби Авила пытается вернуться в NCAA, его случай будет рассмотрен в суде в Иллинойсе 3 сентября

Лучший игрок конференции A-10 сезона-2025/26 NCAA Робби Авила хочет вернуться в NCAA на пятый год. 22-летний бигмен не был выбран на драфте-2026 и подписал негарантированный контракт с « Лейкерс », но все же решил воспользоваться последними прецедентами и попробовать продлить студенческую карьеру.

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